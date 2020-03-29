55-летняя певица Таисия Повалий после возвращения на Родину из России потрясла изменениями во внешности

Сейчас скандальная артистка, соратница бывшего президента Украины Виктора Януковича заперлась в своем особняке на карантине и никуда не выходит. Однако она постоянно делится со своими фанатами новыми фотографиями и видео, которые размещает на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, на новом видео, Таисия Повалий в блестящем наряде и при макияже решила позажигать под свою песню из нового альбома «Эйфория». На кадрах артистка поет и пританцовывает в домашней обстановке.

Поклонники шокированы, они не узнают Повалий и задают ей вопрос, что она вытворяет со своим лицом.

«Я Ваши песни очень люблю. И это замечательно, что Вы на позитиви👍 Но, что Вы делаете с лицом?», «Причёска и цвет волос 🙄🙄 срочно нужно сменить, ну это как по мне», «Какой кошмар, что вы вытворяет со своим лицо», - пишут в сети.

Ранее мы писали, Таисия Повалий призналась, что не раз прибегала к уколам красоты и дорого за это поплатилась.

Она рассказала, что давно пользуется уколами ботокса. Но однажды процедура чуть не стоила ей самого ценного – она потеряла голос. Повалий тогда сделала слишком много инъекций в лицо и шею.

«Годы идут, хочется, чтобы морщин было поменьше. В какой-то момент стала прибегать к уколам ботокса, чтобы выглядеть моложе. Это правда, но надо знать меру. Я в какой-то момент себя так обколола, что потянула все мышцы. Например, пела песню «Одолжила» и чувствую, что высокие ноты взять не могу: держит шея. Намучилась я тогда с этими уколами», – рассказала певица.

Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.

Также Politeka сообщала, что певица Таисия Повалий похвасталась своим признанием в стране-агрессоре.