24-річна учасниця шоу "Від пацанки до панянки" Владислава Роговенко розкрила страшну правду про те, як намагалася покінчити з собою

Про це дівчина зізналася під час спілкування з психологом проекту Наталією Борисовою, пише "КП в Україні". Влада називала себе "нікому не потрібною":

"А для чого жити?.. Користі від мене ніякої. Навпаки, створюю одні лише неприємності. В моєму житті все йде по колу. І як би я не намагалася змінити щось у собі або почати інакше поводитися з людьми, все повертається до того, з чого починалося", - казала дівчина.

Останньою краплею стало розставання з хлопцем. Влада була настільки засмучена, що вирішила звести рахунки з життям. Врятував дівчину ненароком кинутий погляд на домашнього улюбленця.

"Я напилася і залізла на підвіконня... Хотіла вистрибнути з вікна. Але в якийсь момент повернула голову і побачила собаку. Мені стало соромно за свою поведінку. Я взяла відповідальність, забравши тварину до себе, і не могла ось так кинути його", - поділилася "пацанка".

Судячи з Instagram дівчини, життя у неї налагоджується. Принаймні, вона публікує фото з новим хлопцем. Під одним зі знімків користувачі цікавляться у неї, коли буде весілля.

Нагадаємо, з 16 років у Влади були проблеми з наркотиками. Недовгий просвіт з'явився в 19, коли вона стала фіналісткою реаліті "Супермодель по-українськи". Але модельну кар'єру вона так і не продовжила, промінявши її на постійні тусовки, знову ж таки з небезпечним "зіллям". На проект "Від пацанки до панянки" Влада прийшла, щоб навчитися правильно спілкуватися з людьми і кардинально змінити своє життя.

Раніше ми розповідали про іншу учасниці проекту - Настю Покрищук, яка вибула після першого випуску. Дівчина скалічила собі обличчя надмірною пластикою, обколов губи і щоки.

«Я сплю на боці. Підкладу руку - і мені зовсім не боляче. Вони як мої власні, я їх не відчуваю», - так Настя розповідала про свої величезні вилиці.

Нагадаємо, що фігуриста зірка "Від пацанки до панянки" підірвала мережа інтимними фото: "Божественна лялечка"

А ще Politeka писала про зірку "Від пацанки до панянки", яка обколола обличчя до невпізнання, показові кадри.

Також Politeka повідомляла, що підопічна Фреймут з «Пацанок» вийшла заміж: валялася на підлозі і світила трусами