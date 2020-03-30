Принц Чарльз, у якого раніше виявили коронавирусную інфекцію нового типу, вилікувався і вийшов з режиму самоізоляції

Про це повідомляє прес-секретар принца Уельського.

Згідно з повідомленням, що 71-річний принц Чарльз почуває себе добре. Представники резиденції Кларенс-хаус, де проживає спадкоємець престолу, підтвердили, що після консультації з лікарем було прийнято рішення відпустити принца Уельського з режиму самоізоляції.

Раніше повідомлялося, що інфікований COVID-19 принц Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська самоизолировались в будинку в шотландському Абердині. При цьому у 72-річної Камілли не було виявлено зараження коронавірусом. Помічникам сина королеви Великобританії довелося виявляти і обдзвонювати всіх людей, з якими той міг контактувати.

Зазначимо, Меган Маркл заборонила принцу Гаррі подорожувати, в тому числі повертатися до Великобританії, щоб побачити свого батька принца Чарльза, у якого виявили коронавірус.

Разом з тим, 93-річна Єлизавета II опинилася в серйозній небезпеці. Близько контактував з нею лакей захворів коронавірусом. В його обов'язки входило вигулювання собак королеви. Інфікованого відправили додому на ізоляцію, швидкі тести на Covid-19 пройшли десятки інших службовців, і хоча їхні результати виявилися негативними, близький контакт хворого з літньою королевою викликав серйозну стурбованість.

"Всі перелякані, не тільки за себе, але і за королеву і її чоловіка] герцога Единбурзького. Зараз у повітрі витає відчутне почуття страху", - заявив інсайдер ЗМІ з королівського палацу.

Нагадаємо, коронавірус убив принца Чарльза, вся влада дісталася Кейт Міддлтон і Вільяму: фатальні подробиці.

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