Легендарна співачка Лайма Вайкуле сьогодні, 31 березня, відзначає свій черговий день народження

Про це пише Politeka.net.

Зазначимо, що сьогодні їй виповнилося 66 років.

Як відомо, Лайма Вайкуле народилася у місті Цесіс в Латвії.

Співачка здобула світову популярність завдяки таким хітам, як: "Вернісаж", "Ще не вечір", "Скрипаль на даху", "Шерлок Холмс", "Я вийшла на Пікаділлі", "Легкої джазової ходою", "Я за тебе молюся" і багатьма іншими.

Багато років Лайма Вайкуле позиціонує себе як захисниця тварин, тому з етичних сображением вона вегетаріанка.

Більш того, латвійська зірка не носить одяг з хутра, а також постійно виступає проти цирків, боїв тварин, полювання, кориди та інших жорстоких розваг.

Лайма Вайкуле, як і 20 років тому, захоплює шанувальників своєю красою і відчуттям стилю. Співачка дотримується правильного способу життя, любить спорт і дотримується здорове харчування.

Раніше ми розповідали про те, що Олег Газманов накинувся на Лайму Вайкуле з-за Криму. Газманов назвав заяву свого колеги Лайми щодо відмови відвідувати півострів "за будь-які гроші" негарним, зазначивши, що виконавиці все дала Росія.

Співак відразу почав шукати собі виправдання, заявивши, що не хотів обговорювати подібні теми, проте в даний час музика не може відокремитися від політики.

До всього іншого, він заявив, що Крим важливий для Російської Федерації, адже там "було пролито багато російської крові", про що нібито забула Вайкуле, відмовляючись виступати на окупованому півострові.

Нагадаємо, Вайкуле викликала Пугачову на відвертість: «го*але суцільне».

Як Politeka писала, "Росія все тобі дала": Газманов накинувся на Вайкуле з-за Криму.

Також Politeka повідомляла, що взникла страшна правда про хвороби Вайкуле: «Вже підготувала прощальні листи».