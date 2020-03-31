Популярна російська актриса Христина Асмус відверто розповіла, як знімали сцену в скандальному фільмі, через яку її звинувачують у зраді

Як повідомляє Politeka, про це зірка розповіла під час спілкування з російськими журналістами.

«Се*с був справжній? Ви зійшли з розуму. Я в одному з ефірів говорила: хлопців, а ви не знали, що актори народжують по-справжньому, нас вбивають по-справжньому під машину ми теж потрапляємо по справжньому», - зазначила вона.

При цьому Асмус підтвердила, що для відвертої сцени використовували спеціальну білизну.

«Я не буду розкривати секретики, але так, вони (прозоре білизна) існують», - уточнила вона.

До цього ми писали, що сама Христина Асмус визнавалася російським журналістам у тому, що її сценарій зовсім не збентежив, але такий досвід – у неї був вперше. Відомо також, що актрисі шлють погрози зі словами «ціла група на всю голову отъехавших відморозків» тощо.

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