Відома балерина Анастасія Волочкова прогулялася по двору в одній кофті, вразивши видом

Балерина представила відразу два ролика, на яких розповіла про свій відпочинок, похвалилася розвагами у крижаній купелі і навіть здивувала недбалим виглядом у верхній частині спортивного костюма, пише Politeka.net.

Анастасія з'явилася в одній червоній кофті, ледь прикрывшей зайве. При цьому Волочкова з голими ногами залезна в крижану купіль і вирішила розповісти про те, як проводить час на карантині:

«Сидимо вдома. Мене рятує крижана купіль.💨 В неї я завжди повністю занурююся вранці. А ввечері знімаю втому ніжок після пуант і каблучків.😊💃 Мені дуже хочеться підтримати вас. Не падайте духом і підтримуйте здоров'я.

А я намагатимусь підтримувати вас моїм позитивом і цікавим креативом.😉 "Вишенька на торті" в кінці другого відео в карусельке😂 Лолочка замерзла, знімаючи це відео😂💨 А я-ні🤷‍♀️😂 Монолог з купелі теж оригінально😂», – написала Волочкова.

До цього на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram балерина вирішила подати нове фото, привертає до себе увагу не тільки сміливим вибором наряду, але ще й новою зачіскою – зірка вирішила викласти свої волосся великою кількістю лаку.

Причому змінила імідж Анастасія заради нової колекції модного бренду сумок, ставши зовсім недавно його амбасадором. Тим не менш, провокаційні кадри, нехай і в новому стилі, не припали до душі користувачам соціальних мереж. Слідом за новим знімком в напівпрозорому платті, балерина виклала ще один, не менш відвертий.

Користувачі Instagram не стали стримуватися, поширивши незвичайний жартівливий колаж і написавши також безліч коментарів:

«Миленько))) 😂👍👍», «Головне в цьому ШЕДЕРВЕ млинці на ве», «Головне в цьому ШЕДЕРВЕ млинці ясновельможної на весь центр!😢», «Ну....з грудьми звичайно перебільшили... в прямому сенсі слова😂😂😂 вони давно вже стали "вушками спанієля", на відміну від цього фото😂😂», «, «Мені от цікаво, невже це потворність хтось носить..І купує!!».

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