Відомий український хореограф, учасниця популярного шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко опублікувала фото зі своєю дитиною 

Зірка порадувала шанувальників новим знімком з сином Олексієм, пише Politeka.net. На фото прекрасна Олена позувала в бежевій толстовці і сірих штанях. 

На шиї зірки блищав ланцюжок з кулоном. 

Дівчина распутила волосся і закинула їх набік. Хвилясте локони трохи спустилися з плечей. Вона посміхнулася показуючи щось дитині, що сидить спиною до фотографа. 

В пості Олена розповіла, що карантин їй вдається пережити, завдяки своїй спортивній дисципліні, яку вона раніше вважала великою проблемою.

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Як зізналася Шоптенко, вона завжди все намагається привести до порядку і списку.

"Я до цього звикла з дитинства і переучуватися мені дуже складно. Але що ж сталося на карантині? Саме це і допомагає мені зараз не страждати від обмеженої свободи, спокійно скласти список справ і робити його максимально ефективно", - розповіла хореограф.

Далі зірка запропонувала передплатникам гру:

"Придумати собі план дня і слідувати йому, не замислюючись. Коли ти постійно зайнятий, у тебе немає часу боятися і депресувати. Мами мене зрозуміють", - написала Альона.

Далі зірка розповіла про свій розпорядок дня. 

"Найпростіший спосіб пережити все це – дисципліна і розпорядок дня. І зараз найкращий час, щоб розвинути в собі цю звичку... А тепер розповідайте, що там у вас в розпорядку дня цікавого, а то раптом я щось упустила?", - написала зірка. 

"Все не так в цей період. Стан підвішеності", "Яка Ви молодчинка😊👍.Спасибі за Ваше танго) Навіть пост за це тепер є.Чекаю продовження🎉.А як же обнімашки? Обов'язково треба)", "Ще контрастний душ, книга, навчання)",  - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, що Шоптенко приголомшила прощальним фото після вильоту з Танців з зірками.

Як повідомляла Politeka, Шоптенко приголомшила розповіддю про «Танцях з зірками».

Також Politeka писала, що головна красуня «Танців з зірками» вразила фігурою в купальнику.