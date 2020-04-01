36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка стала мегапопулярною після ролі в серіалі "Величне століття", збентежила відвертою фотосесією

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в досить спокусливому образі. Мер'єм позувала в чорній майці. Заради гарячого знімка дівчина підняла руки вгору, посвітивши пружними принадами, "тісно" обтягнутими в щільну тканину майки.

Узерлі зібрала злегка розпатлане волосся вгору і нанесла ніжний макіяж. При цьому актриса опустила погляд - надавши ще більшої млосності знімкам. Красуню вже давно охрестили жінкою-загадкою: вона рідко посміхається на фото і найчастіше постає з серйозним виразом обличчя.

Шанувальники прийшли в невимовний захват, засипавши свого кумира численними компліментами. За годину фото "лайкнули" майже 60 000 чоловік.

"Шикарна ❤️"

"Ти так прекрасна моя дорога 🔥"

"Як ти залишаєшся такою худенькою? ❤️"

"Нереальна😍"

"Красуня моя🤗, обожнюю😘❤️"

"Як можна бути такою красивою?"

Раніше ми повідомляли, Мер'єм не змогла втримати свій пишний бюст в білому халаті, засвітивши шикарних "близнючок". Зірка поділилася гарячими фото в Instagram. На цей раз вона вирішила заховати свій звабливий погляд за великими окулярами.

Нагадаємо, Мер'єм народилася в інтернаціональній родині: її мама - німкеня, а батько - турок.

На початок роботи в турецькому серіалі "Величне століття" Узерлі погано знала мову. У ЗМІ писали, що вона навіть плакала на зйомках, не розуміючи звичайні команди режисера. Переписуючи кожне слово з діалогів, вона зубрила на пам'ять свої фрази. Ця роль у кінцевому підсумку і принесла їй небувалу популярність.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі здивувала зміною в зовнішності: "У фільмі була набагато...".

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі спокусила прекрасними формами в рожевому топі: "Таку не можна забути".

Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі забула про ліфчику і засвітила своє багатство поблизу: «видно все».