Відомий український хореограф, учасниця популярного шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко постала в спокусливому вигляді

Красуня опублікувала знімок в Instagram, пише Politeka.net. На фото зірка позувала в чорному платті на тонких бретелях. Наряд підкреслив тонку талію і пишні груди зірки.

На шиї красуні блищало намисто.

Олена підняла спідницю сукні і засвітила свою головну гордість - стрункі ніжки, на які взула туфлі на шпильках.

Завершив спокусливий образ темний манікюр.

Олена сиділа навпочіпки, випрямивши спину і дивилася в далечінь. При цьому її волосся було прибране назад, а біля обличчя - спущені хвилясті пасма.

Варто відзначити, що під час карантину Шоптенко проводить безкоштовні онлайн-уроки танців. В цей раз в пості хореограф написала, що готується навчити підписників танцювати румбу.

"Румба, воістину, найжіночніший, найсексуальніший і найбільш чуттєвий танець у світі. Тому пропоную завтра на урок надіти сукню, підбори, хто захоче, і присвятити цю танцювальну годину красі тіла і руху! 💃🏼 Що скажете? Хто зі мною? 😊", - поцікавилася красуня.

За п'ять годин пост зібрав майже 8000 лайків та багато коментарів.

"Поки ніяк не вивчу джайв від Ілони)) З Вами тоді танго вивчила,шкода Вам не сподобалося.. Звичайно буду вчити і румбу🙌.Спасибі за таку можливість🌸🙏", "Альона, захоплююся вами вже багато років. Вашою грацією, тілом, гармонією...", "Я хочу танцювати румбу ,я хочу піднімати крила,я хочу у щастя відлітити...Ніжним, лагідним пилом", "Ми точно з Вами!!!", "Дуже красиво❤️", "Розумниця ти ангел, а я вальс і танго вмію танцювати, так тримати красуня", "Чекаю з нетерпінням 😉", "Урааааа😍", "О, так, дуже хочеться. Трохи освіжитися", "Гарна дівчина", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Шоптенко приголомшила прощальним фото після вильоту з Танців з зірками.

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