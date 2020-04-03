Меган Маркл і принцу Гаррі тепер доводиться думати, як утримувати сім'ю після зречення від Букінгемського палацу

Про це пише таблоїд Page Six.

Після 31 березня герцоги фактично стали безробітними і тепер їм терміново потрібно вирішувати ситуацію з фінансами.

Тим не менш, у Меган Маркл з'явився дохід від співпраці з кінокомпанією Disney, для якого вона озвучила документальний фільм.

Що стосується Гаррі, то після переїзду в США втратив можливість отримати роботу, оскільки у нього немає на це офіційного дозволу.

Незважаючи на своє королівське походження, як і всім іншим, хто не є громадянином США, йому доведеться подати заявку на отримання грін-карти.

Цей документ підтверджує наявність посвідчення на проживання в країні та надає громадянину можливість офіційно працевлаштуватися. Процес може зайняти більше року, тому в цей час Гаррі доведеться "сісти на шию" своїй дружині.

Але Меган Маркл такі перспективи не засмучують, адже вона щаслива після повернення в рідний Лос-Анджелес.

«Для неї все склалося ідеально. Вона повернулася в Голлівуд з принцом, так може вибирати, ким хоче працювати і з ким спілкуватися. Меган завжди мріяла про повноцінному голлівудському способі життя і такий вплив, яка в неї зараз є завдяки Гаррі», - стверджує обізнане джерело.

Раніше ми повідомляли про те, що Меган Маркл і принц Гаррі зараз в роздумах, яке прізвище вони хочуть носити в подальшому.

Не виключено, що герцоги можуть обрати собі прізвище, співзвучну з королівськими титулами - Сассекськs.

Більш того, Меган Маркл і принц Гаррі можуть взяти собі прізвище свого первістка Арчі - Маунтбэттен-Віндзор. Що стосується Меган, то вона може залишитися в якості "Маркл", або подарувати своє прізвище дружину.

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