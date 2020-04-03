Популярний телеведучий Дмитро Шепелєв після того, як пішов з Першого каналу, будує подальшу кар'єру
Про це пише КП.
З'ясувалося, що Дмитро Шепелєв став ведучим нового шоу.
Сам телеведучий поки не коментує це питання і тримає в таємниці будь-які нюанси, ну а шанувальникам залишається тільки будувати припущення.
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Відразу після звільнення з Першого каналу Дмитро Шепелєв полетів у відпустку, а по поверненню, як стверджують обізнані інсайдери, він влаштувався на телеканал "П'ятниця".
«Подейкують, у Шепелєва вже була таємна зустріч з Миколою Картозією (гендиректором вищезгаданого каналу) . Йому, мабуть, запропонували вести нове розважальне шоу. Не таке «жовте», як «Насправді», що Шепелєва дуже порадувало», — стверджує джерело.
Не виключено, що в новому ток-шоу Дмитро Шепелєв відійде від інтриг і скандалів, які йому неабияк набридли під час роботи на шоу «насправді».
«Мрію про те, щоб знову повернутися в розважальне телебачення, але мені ніхто не дає. Не знаю, чому. Треба запитати у мого керівника. Я б хотів. Я для цього народжений, а не для того, щоб запитувати: «Хто батько цієї дитини!?» Це не для мене», — скаржився телеведучий ще в часи роботи на Першому каналі.
Раніше ми розповідали про втечу Дмитра Шепелєва. Ймовірно, шоумен забрав 6-річного сина Платона і поїхав в карантин подалі від Фріске-старшого.
У своєму Instagram шоумен опублікував фото, на якій зображений з двома чотириногими вихованцями – собаками породи ши-тцу.
"Далеко від соціальної дистанції, з родиною. Я і моя зграя бажаємо вам доброго здоров'я і ніякої паніки. Подбайте про старших і займіться, нарешті, до чого ніяк не доходили руки. Тепер вже офіційно", - підписав Дмитро Шепелєв знімок.
Шанувальники припустили, що Дмитро Шепелєв разом з сином Платоном, коханої Катериною Тулуповою та її донькою Ладою вирушили в Переславь-Залеський.
Нагадаємо, Шепелєв наразився на жорстку критику через весілля з новою коханою.
А ще Politeka писала, що чоловік померлої від раку Фріске відгуляє весілля з довгоногою блондинкою.
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