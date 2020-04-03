Анфіса Чехова продемонструвала свою вражаючу постать у звабливій білизні і розповіла про те, чому жінкам під час карантину важливо залишатися бажаними

42-річна російська актриса і телеведуча активно ділиться в соцмережах не тільки своїми фотографіями, але і думками на різні теми. Як повідомляє Politeka, новий пост в своєму Instagram Чехова присвятила одвічній темі взаємин між чоловіками і жінками. Зокрема, зірка нагадала дівчатам про те, чому на карантині важливо не «забивати» на свій зовнішній вигляд.

«Чоловіки візуали, їм просто необхідно бачити перед очима надихаючу картинку! Коли чоловік закоханий - його, звісно, і розтягнута піжама буде заводити. Але закоханість завжди змінюється тихою прихильністю...Тому моя пропозиція на цей час самоізоляції, назло вірусу і похмурим часам, почати дефілювати по квартирі в красивій спідній білизні!», - написала Анфіса.

Актриса вирішила почати з себе, і опублікувала серію фото зі своєї спальні, на яких вона позує у звабливу білизну і атласному халатику. Шанувальники буквально засипали зірку компліментами.

«Ви дуже гарна жінка», «Ви вирішили порадувати своєю спідньою білизною всіх чоловіків у фб», «Тааак, мрія», «Анфіса, найгарніша, чарівна і сексуальна телеведуча, а ще й розумна», «Шикарна тітка», «Шикарне тіло», «Ти гаряча як самса після мікрохвильовки», - пишуть люди.

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