26-річна Алла Добкіна, донька скандального українського політика Михайла Добкіна, показала, в чому бігає вранці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Алла позує сидячи поруч з собакою породи Хаскі в крихітних шортах і спортивній кофті. З-під неї видніється спортивний топ.

А на іншому знімку Добкіна позує в тих самих шортах і чорній майці. На кадрах дівчина розповідає, що у неї є боксерські рукавички, які «смачно пахнуть» і завдяки яким, спортом хочеться займатися кожен день.

Однак шанувальники зірки залишилися без можливості що-небудь сказати – кадри були викинуті в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, Алла Добкіна показала себе в незвичному образі разом з маленьким сином.

Дівчина поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала без штанів, лише в довгій і широкій футболці рожевого кольору. Алла позувала поруч з картиною, без косметики і з хвостом на голові. Разом з нею витвором мистецтва милувався її однорічний син.

Примітно, що уважні шанувальники помітили рани на колінах дівчини, припустивши, що вона могла впасти в "погоні" за неслухняною дитиною - "Ну, нічого собі"

"Ви де так впали, що пошкодили ніжку 😂 ну так дітки бігають 🏃‍♂️ мами не наздоженуть 🙏

підпису Добкіна розкрила свою задумку з приводу картини на фото: "Я запускаю знову аукціони ❤️ раз в тиждень, я буду виставляти картини, речі з власного гардеробу і речі нашого фонду 🖤 Зараз всі забули про допомогу діткам, які постійно мають потребу в цьому 🙏🏼 порадуйте себе і допоможіть дітям💋 зібрані кошти ми перерахуємо @kuzlo12042017 🤗".

Нагадаємо, що розніжена Алла Добкіна збурила українців визнанням: "Поцілунки тільки в ліжку".

Як повідомляла Politeka, безсоромна дочка Добкіна розсунула ноги на камеру і здивувала визнанням: "Дуже кайфую від цього".

Також Politeka писала, що Алла Добкіна засвітила всі свої достоїнства в прозорій сітці: «ось це обсяги».