26-летняя Алла Добкина, домохозяйка и молодая мамочка, дочь известного украинского политика Михаила Добкина, обескуражила словами о панике и коронавирусе

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм, которые сопроводила напутствиями украинцам в связи с карантином из-за смертельного вируса COVID-19.

На снимках Алла предстала в одном из салонов косметики, в белой футболке с оригинальным принтом на груди и с сумкой на плече. Девушка нанесла яркий макияж, включая насыщенную красно-коричневую помаду и идеальные черные "стрелки", а также накрутила локоны.

Добкина пожелала всем терпения и здоровья, а также посоветовала поклонницам не "шастать" по ночным клубам во время карантина - лучше пересидеть дома.

"Девушки во всем мире, станут явно красивее..мы точно используем, сидя дома, всю косметику...скрабы, маски и патчи..которые так долго покупали все это время 😂😂😂😂 Конечно очень печально все это..как бы мы не делали вид, что все ок. Могу пожелать нам всем только терпения, Здоровья и чтобы все были живы и здоровы близкие❤️ Пейте воду с лимоном и имбирем🙏🏼 посидите дома. Не нужно сейчас бегать по ресторанам и клубам...это не последние вечеринки в вашей жизни)) Мойте руки и целуйтесь только в кровати😜❤️ ваша А💋 @clipse_lipki ❤️", - посоветовала известная украинка.

За час пост Добкиной собрал более тысячи "лайков". Правда, фолловеров больше интересовал ее внешний вид, чем откровения в связи с коронавирусом.

"Вы очень похожи на отца 😎👍"

"Шикарная 🔥 очень красивая 😍"

"Нравится второе фото. Цвет глаз красивый."

Ранее мы сообщали, Добкина посветила шикарной фигурой в белом купальнике на пляже. Красотка приняла откровенную позу, упав на колени: Алла неприлично расставила ноги и вытянула вперед руки, дабы подчеркнуть аппетитную зону декольте. Девушка пожаловалась в подписи к фото, что столько усердий в плане поддержки фигуры (занятия спортом, разные диеты) "убиваются" буквально за раз - во время семейных застолий на 8 Марта.

Напомним, пышногрудая дочь Добкина покрутила эффектным декольте перед зеркалом

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