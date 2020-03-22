Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла показала стильные и откровенные фото

Стройная блондинка позировала в частично прозрачном наряде и темном, вероятно, боди. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Аллы.

Свои густые волосы знаменитость в этот раз распустила, отечественная "блондинка в шоколаде" позировала на ступеньках и при этом были видны все преимущества ее фигуры. В частности Алла показала свои стройные подкачанные ножки, а также засветила бедра.

На паре других фото с подборки Алла позировала с малышом на руках и в позе немного поскромнее - она разговаривала по телефону и явно была чем-то озабочена.

Также поверх своего прозрачного платья-сетки Добкина надела пиджак оверсайз, который после, очевидно, сняла.

«Сейчас, как никогда, хочется музыки, танцев и тёплых встреч🖤 скучаете?», - подписала украинская звезда сети свою подборку. Поклонники нахваливают стиль и внешность Аллы:

"Красотка"

"Ваууу!!!"

"Милахи такие"

Ранее мы сообщали, что 26-летняя Алла Добкина, домохозяйка и молодая мамочка, дочь известного украинского политика Михаила Добкина, обескуражила словами о панике и коронавирусе.

Девушка поделилась свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм, которые сопроводила напутствиями украинцам в связи с карантином из-за смертельного вируса COVID-19.

На снимках Алла предстала в одном из салонов косметики, в белой футболке с оригинальным принтом на груди и с сумкой на плече. Девушка нанесла яркий макияж, включая насыщенную красно-коричневую помаду и идеальные черные "стрелки", а также накрутила локоны.

Добкина пожелала всем терпения и здоровья, а также посоветовала поклонницам не "шастать" по ночным клубам во время карантина - лучше пересидеть дома.

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