Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла показала стильные и откровенные фото
Стройная блондинка позировала в частично прозрачном наряде и темном, вероятно, боди. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Аллы.
Свои густые волосы знаменитость в этот раз распустила, отечественная "блондинка в шоколаде" позировала на ступеньках и при этом были видны все преимущества ее фигуры. В частности Алла показала свои стройные подкачанные ножки, а также засветила бедра.
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На паре других фото с подборки Алла позировала с малышом на руках и в позе немного поскромнее - она разговаривала по телефону и явно была чем-то озабочена.
Также поверх своего прозрачного платья-сетки Добкина надела пиджак оверсайз, который после, очевидно, сняла.
«Сейчас, как никогда, хочется музыки, танцев и тёплых встреч🖤 скучаете?», - подписала украинская звезда сети свою подборку. Поклонники нахваливают стиль и внешность Аллы:
"Красотка"
"Ваууу!!!"
"Милахи такие"
Ранее мы сообщали, что 26-летняя Алла Добкина, домохозяйка и молодая мамочка, дочь известного украинского политика Михаила Добкина, обескуражила словами о панике и коронавирусе.
Девушка поделилась свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм, которые сопроводила напутствиями украинцам в связи с карантином из-за смертельного вируса COVID-19.
На снимках Алла предстала в одном из салонов косметики, в белой футболке с оригинальным принтом на груди и с сумкой на плече. Девушка нанесла яркий макияж, включая насыщенную красно-коричневую помаду и идеальные черные "стрелки", а также накрутила локоны.
Добкина пожелала всем терпения и здоровья, а также посоветовала поклонницам не "шастать" по ночным клубам во время карантина - лучше пересидеть дома.
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