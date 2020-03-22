Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла показала новые снимки в сети
Как передает Politeka.net , 26-летняя домохозяйка и молодая мама Алла Добкина активный пользователь Instagram, где собрала многотысячную аудиторию, которую часто радует разнообразными фото и видео.
Сейчас дочь политика Михаила Добкина, как и все украинцы, пребывает на карантине и решила поразмышлять на эту тему.
Свой пост она сопроводила новыми снимками, на которых, по ее словам, позирует без макияжа и в черной домашней одежде.
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Также красотка сообщила, что сегодня у них с мужем годовщина брака и посетовала, что им придется отмечать 5-летие дома.
«Во всем есть свои плюсы конечно. все могут дать возможность отдохнуть не только мозгам, но и коже с телом. Хотя я безумно уже скучаю за ритмом жизни..😢 Хотя при этом, я очень кайфую от постоянного нахождения дома рядом с семьей своей🖤 нам кстати сегодня 5 лет..❤️🤗
не думала, что мы будем отмечать дома 5 лет, с нашего знакомства. .но есть как есть», - написала Добкина.
Пользователи в соцсетях принялись поздравлять пару.
Ранее мы сообщали, что Алла Добкина обескуражила словами о панике и коронавирусе.
Девушка поделилась свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм, которые сопроводила напутствиями украинцам в связи с карантином из-за смертельного вируса COVID-19.
На снимках Алла предстала в одном из салонов косметики, в белой футболке с оригинальным принтом на груди и с сумкой на плече. Девушка нанесла яркий макияж, включая насыщенную красно-коричневую помаду и идеальные черные "стрелки", а также накрутила локоны.
Добкина пожелала всем терпения и здоровья, а также посоветовала поклонницам не "шастать" по ночным клубам во время карантина - лучше пересидеть дома.
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