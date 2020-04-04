А їй є що показати!

27-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, вирішила показати себе в ролі візажиста



Як передає Politeka.net, відеоурок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Анна не боїться сміливих експериментів. Її зухвалі латексні образи, відверті танці і яскравий макіяж стали невід'ємною частиною іміджу епатажної співачки.



На цей раз співачка вирішила показати майстер-клас по макіяжу.

"Макіяж за 20 хв by MARUV", - підписала вона свій пост.

Співачка вирішила показати весь процес нанесення макіяжу, і для порівняння вона постала на кадрі вже з наполовину готовим результатом. Одягалася співачка, можна сказати, в домашнє - чорну майку, яка підкреслила її пристойні форми.

Фінальний результат перевершив всі очікування її шанувальників, за що їй і віддячили масою приємних коментарів і лайками.





"Відмінно вийшло", "Марув вам бути візажистом!!", "Анічка, робіть частіше для нас дівчаток такі майстер-класи, це було дуже приємно", "Що робить з нами карантин ", "Дуже навіть круто вийшло", "Аня, ви дуже гарні!!! І до і після!!!", - писали підписники співачки.

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