Відомий український хореограф, учасниця популярного шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко показала, як треба танцювати румбу

Зірка під час карантину проводить онлайн-уроки танців, пише Politeka.net. Маленьку частину запису хореограф опублікувала у своєму Instagram. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах гаряча красуня танцює в сукні зі сміливим декольте і вирізом внизу. Наряд підкреслив апетитні принади Олени: немаленькі груди, тонку талію і пружні сідниці.

Шоптенко показала, як потрібно рухатися під румбу. Цей танець дуже пристраний і в ньому потрібно крутити стегнами, що і показала хореограф.

В пості зірка написала, що підготовки до тренувань її дисциплінують і мотивують. Олена зізналася, що за час карантину боялася не влізти в сукню і спеціально схудла.

"А хореографію придумую настільки ретельно, що сама собі заздрю 😁



А взагалі так радісно, що ви займаєтеся зі мною і потім викладаєте свої відео! Мені дуже приємно! Давайте разом йти по життю пританцьовуючи 😊❤️ І питання! Який танець хочете наступного разу? 😉", - написала зірка.

За 16 годин пост зібрав майже 50 тисяч лайків та багато коментарів.

"Спасибі велике, що зберігаєте ефір!😉👍🏻 Мені вдалося в обідню перерву з вами потанцювати!❤️❤️❤️ Мрії збуваються!💫", "Просто нереальна. Дивлюся за Вашою роботою ще з часу перших "Танців з зірками", коли Ви перемогли. Ви крутий викладач!", "джаайв 😻", "Ча-ча-ча🤗♥️", "Милий ангел! А можна ламбаду? Ну будь ласка", "Контемп 💖💜", "Супер, рухи стегон чудові", "Вам дуже пасує така сексуальна енергія !!! 💓 "", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Шоптенко приголомшила прощальним фото після вильоту з Танців з зірками.

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