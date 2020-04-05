Відомий український хореограф, учасниця популярного шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко показала, як треба танцювати румбу 

Зірка під час карантину проводить онлайн-уроки танців, пише Politeka.net.  Маленьку частину запису хореограф опублікувала у своєму Instagram. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) 

На кадрах гаряча красуня танцює в сукні зі сміливим декольте і вирізом внизу. Наряд підкреслив апетитні принади Олени: немаленькі груди, тонку талію і пружні сідниці. 

Шоптенко показала, як потрібно рухатися під румбу. Цей танець дуже пристраний і в ньому потрібно крутити стегнами, що і показала хореограф.

В пості зірка написала, що підготовки до тренувань її дисциплінують і мотивують. Олена зізналася, що за час карантину боялася не влізти в сукню і спеціально схудла. 

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"А хореографію придумую настільки ретельно, що сама собі заздрю 😁

А взагалі так радісно, що ви займаєтеся зі мною і потім викладаєте свої відео! Мені дуже приємно! Давайте разом йти по життю пританцьовуючи 😊❤️ І питання! Який танець хочете наступного разу? 😉", - написала зірка. 

За 16 годин пост зібрав майже 50 тисяч лайків та багато коментарів.

"Спасибі велике, що зберігаєте ефір!😉👍🏻 Мені вдалося в обідню перерву з вами потанцювати!❤️❤️❤️ Мрії збуваються!💫", "Просто нереальна. Дивлюся за Вашою роботою ще з часу перших "Танців з зірками", коли Ви перемогли. Ви крутий викладач!", "джаайв 😻", "Ча-ча-ча🤗♥️", "Милий ангел! А можна ламбаду? Ну будь ласка", "Контемп 💖💜", "Супер, рухи стегон чудові", "Вам дуже пасує така сексуальна енергія !!! 💓 "",  - написали користувачі мережі.

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По вашей просьбе выкладываю кусочек нашей чувственной румбы раз в прямом эфире плохо видно было 😊 Скажу вам честно, что подготовка к нашим онлайн урокам ооочень дисциплинирует и мотивирует! 💪 Я, правда, так боялась, что за время карантина в платье это не влезу, что худела к пятнице 😅 А хореографию придумываю настолько тщательно, что сама себе завидую 😁 А вообще так радостно, что вы занимаетесь со мной и выкладываете потом свои видео! Мне очень приятно! Давайте вместе идти по жизни пританцовывая 😊❤️ И вопрос! Какой танец хотите в следующий раз? 😉

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