Популярна співачка Тіна Кароль продовжує підігрівати чутки про можливий роман з Даном Баланом

Про це пише Politeka.net.

Українська зірка продовжує тримати своїх фанатів в напрузі, оскільки намагається не розкривати подробиці особистого життя.

Українці давно в очікуванні, коли Тіна Кароль знову вийде заміж, а сама співачка не дає конкретну відповідь на це питання, а лише демонструє красиве обручку на безіменному пальці.

Відповідний знімок українська співачка опублікувала у своєму особистому Instagram.

На фото можна побачити розкішну Тіну Кароль у плаття з надзвичайно глибоким декольте, а на руках - безліч кілець.

Знімок викликав справжній ажіотаж серед шанувальників, оскільки вони не можуть зрозуміти, це рекламний пост або Тіна Кароль вирішила показати фанатам дорогий подарунок від коханої людини.

У коментарях користувачі зробили припущення, що кільце співачці подарував її колега по "Голосу" Дан Балан.

"Особистого щастя. Думається Дан прекрасна партія — романтичний, талановитий, харизматичний, м'який.. — достоїнств багато. З ним не буде нудно, нудно, нецікаво", "Яка краса...", "Ви така красива. Я можу порівняти лише з хмарами", "Твій чоловік буде щасливий з Тобою! Твій чоловік.... Давай,якби не одна!", "Намилуватися неможливо, прекрасна так, трохи тривожна", - завалили вони Кароль схвальними коментарями.

Варто відзначити, що після того, як Дан Балан став членом журі конкурсу "Голос", в ЗМІ вперто ходять чутки про його роман з Тіною Кароль.

Самі виконавці можуть лише пожартувати на цю тему, але переконливої відповіді від артистів журналісти так і не дочекалися.

Також ми розповідали, як Дан Балан не втримався і забрав Тіну Кароль прямо зі сцени. Під час шоу зірка з'явилася в новому образі - Тіна з'явилася перед шанувальниками в яскравому жовтому платті з вирізом, сидячи в суддівському кріслі шоу «Голос».

Дан Балан, мабуть, не втримався і зазнав Тіну однією рукою до суддівського крісла. Явно збентежена співачка могла тільки скрикнути, однак не стала чинити опір і дозволила себе «унести».

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала, що ховає під сорочкою прямо на концерті

Також Politeka писала, що Тіна Кароль шокувала своєю красою у повітряному платті