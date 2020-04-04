Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як "збирається" заміж під час карантину

Балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram незвичний ролик, на якому позувала в довгому білосніжній сукні, розшитій золотими нитками, пише Politeka.net.

Так, на представленому відео Анастасія розповіла, як збирається вийти заміж прямо зараз, під час карантину і в домашніх капцях сцветочком. При цьому позувала Волочкова також у спеціальній масці, а біле, біле плаття з золотими візерунками робило її фігуру ще вище і грубіше.

Сама Анастасія в іронічній манері посміялася над польователями Instagram:

«Чотири чоловіка Анастасії Волочкової! Вибираємо всією країною! 😂 Мої дорогі😂😂😂 Як же мені хочеться підтримати Ваш дух!👍 Щоб ви посміхнулися разом зі мною!😊 Сукня від Іринки Степанової залік? @irneste

А подяки мої моєї найближчої подруги Яночка Шевченка! @yanastasia_ru та її доньки Настусі! За цю радість і позитив!😂😊👍 Шедевр цього відео-тапочки..😂😂😂🙈 Весільні! 😂 А мій будинок для весілля підійде?😂💃 850 метрів! Погуляємо від душі😂 Вибирайте женихів!😂🥂 Але подивіться мене сьогодні без сміху в 20:00 на моєму YouTube каналі з проектом "Сходи в Небо".💃🌺», – написала Анастасія.

Раніше балерина представила незвичайне фото, на якому похвалилася фігурою в одному лише яскраво-рожевому бікіні, ледь прикривав її фігуру. Зірка вирішила прогулятися по засніженому двору в купальнику.

Як відомо, балерина є любителькою показати всю себе і свої переваги у відвертому одязі, особливо під час відпочинку на вулиці. Балерина вже багато років зміцнює імунітет завдяки частим купання в крижаній воді.

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