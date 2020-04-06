Артист став краще розуміти свого кота

Знаменитий російський музикант Сергій Шнуров відверто розповів про те, як вплинув на нього карантин

Артист, який з недавнього часу займається ще й політикою, зараз, як і багато інших змушений перебувати вдома в самоізоляції. Судячи з усього, Шнурову це дається нелегко. Про це сам музикант розповів в новій жартівливій пісні, передає Politeka.

Шнурів опублікував у своєму Instagram відео, на якому він співає про те, що через ув'язнення вдома знайшов повне взаєморозуміння з котом. Артист зізнається, що в останні дні у нього «думки тільки про їжу».

«Сидячи вдома цілий день у котов і у людей думки тільки про їжу, всі думки тільки про їжу», - співає Шнурів.

В пісні розповідається про те, що вранці кіт і його господар ідеально розуміють один одного, коли дивляться в холодильник і передчувають довгоочікуваний момент бенкети. Втім, такий режим не міг не позначитися на фігурі музиканта.

«Я, як кіт, товстий став», - зізнається в кінці пісні Шнурів.

Шанувальники музиканта вже відреагували на його нову пісню. Втім, деяких більше хвилює політична кар'єра артиста.

«Коли вже будеш президентом?», - цікавиться один з коментаторів.

Проте, в більшості люди залишилися в захваті від творчості Шнурова.

Нагадаємо, Шнуров висміяв Путіна через карантин, хіт набирає популярність.

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