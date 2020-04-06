Знаменитий російський музикант Сергій Шнуров відверто розповів про те, як вплинув на нього карантин
Артист, який з недавнього часу займається ще й політикою, зараз, як і багато інших змушений перебувати вдома в самоізоляції. Судячи з усього, Шнурову це дається нелегко. Про це сам музикант розповів в новій жартівливій пісні, передає Politeka.
Шнурів опублікував у своєму Instagram відео, на якому він співає про те, що через ув'язнення вдома знайшов повне взаєморозуміння з котом. Артист зізнається, що в останні дні у нього «думки тільки про їжу».
«Сидячи вдома цілий день у котов і у людей думки тільки про їжу, всі думки тільки про їжу», - співає Шнурів.
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В пісні розповідається про те, що вранці кіт і його господар ідеально розуміють один одного, коли дивляться в холодильник і передчувають довгоочікуваний момент бенкети. Втім, такий режим не міг не позначитися на фігурі музиканта.
«Я, як кіт, товстий став», - зізнається в кінці пісні Шнурів.
Шанувальники музиканта вже відреагували на його нову пісню. Втім, деяких більше хвилює політична кар'єра артиста.
«Коли вже будеш президентом?», - цікавиться один з коментаторів.
Проте, в більшості люди залишилися в захваті від творчості Шнурова.
Нагадаємо, Шнуров висміяв Путіна через карантин, хіт набирає популярність.
Як повідомляла Politeka, Собчак в провокує позі накинулася на Шнурова, росіяни в ауті.
Також Politeka писала, що Шнуров влучно "доклав" любителів «руського світу» Охлобистіна і Прілепіна.