Життя герцогів не може нормалізуватися

Навіть після повернення з Британії Меган Маркл не може побачити свою матір

Про це пише таблоїд Daily Mail.

Як відомо, Меган Маркл і Гаррі зовсім недавно переїхали з Канади в США, але на цьому проблеми не закінчилися.

Справа в тому, що після втечі з палацу Меган Маркл не може побачити свою матір, хоча вони живуть в 16 км один від одного. Всьому виною - епідемія китайського вірусу.

Зіркова сім'я дотримується карантину, а мати Меган Маркл перебуває у зоні ризику, тому зустрічі їй протипоказані.

«Меган розчавлена і переживає. Адже однією з основних причин переїзду було її бажання жити ближче з матір'ю», — стверджує джерело з оточення Маркл і Гаррі.

Але актриса не здалася і знайшла вихід із ситуації - вона спілкується зі своєю матір'ю Регланд по відеозв'язку. Її прикладу послідував і принц Гаррі, який також вирішив використовувати новомодні програми для комунікації з друзями та родиною.

Раніше ми розповідали про те, що на Меган Маркл і принца Гаррі обрушилися нові проблеми. Після 31 березня герцоги фактично стали безробітними і тепер їм терміново потрібно вирішувати ситуацію з фінансами.

Що стосується Гаррі, то після переїзду в США втратив можливість отримати роботу, оскільки у нього немає на це офіційного дозволу.

Незважаючи на своє королівське походження, не всім іншим, хто не є громадянином США, йому доведеться подати заявку на отримання грін-карти, тому в найближчий рік Гаррі буде без роботи.

Але Меган Маркл такі перспективи не засмучують, адже вона щаслива після повернення в рідний Лос-Анджелес.

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