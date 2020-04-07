Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", похвалилася фігурою в червоному купальнику

Зірка зробила безліч відвертих фото, які досі курсують інтернетом, пише Politeka.net.

Так, нещодавно в одній із фан-груп Ольги з'явилися два гарячих знімка. Артистка позувала в купальнику. Верх хоч і прикривав груди, але все ж можна було побачити найінтимніше.

Крім того, не можна не помітити пружний живіт співачки і тонку талію.

Оля позувала з розпущеним волоссям, дивлячись у камеру, і відкривши пухкі губи.

"Буває, коли дорослі говорять «назавжди», це означає «дуже-дуже надовго»", - написали автори посту.

Майже за добу пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.

"Ой Олечка що ви зі мною робите красуня!😋😘🔥👍👌", "Трохи набрала маси😉", "Що ніколи не посміхаєшся 😢", "Красуня!!!! Цікаво подивитися на тих,хто пише негативні коменти!! Дуже сексуальна дівчина, ДУУУЖЕ!!!!", "Ну так ми з тобою практично назавжди! А це дуже надовго! 💖🌹🌹🌹", "Ольга дорослі дурять,як завжди ❤️", "Фігура клас", "Яка ж Оля ти красива😍 Ех....", "А куди поділися тіті?!", "Мила Оля, що з обличчям?", "Красуня💯🌹🌹", "Лелька супер...👌👌👌", "Оля красуня 👈", "На фото завжди ніби не незадоволена", "Стрьомна, стара, пошарпана баба", "Оля коли новим кліпом порадуєш?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, в одній із фан-груп Оля Серябкіна з'явилася в світлому купальнику з великими горошинами.

Купальний наряд мав тонкі бретельки і глибоке декольте. Співачка потягнула за одну з лямок, наче намагаючись звільнитися від тугого купальника.

Варто відзначити, що купальник вигідно підкреслив не тільки пишні груди Серябкиної, але і тонку талію.

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