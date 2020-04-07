Відомий український хореограф, учасниця популярного шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко проводить час вдома на карантині, звідки робить пости у соцмережі

Так, у своєму Instagram зірка опублікувала два фото, пише Politeka.net. На першому знімку блискуча Олена була в мереживному топі на тонких лямках. Верх підкреслив груди Олени, а також дозволив помилуватися пружним животом.

Зверху зірка одягла чорний довгий піджак. А ось на ногах красувалися шкіряні штани. Останні трималися на тонкій талії хореографа, виділивши всі достоїнства фігури - просто не відірватися.

Також Альона взула яскраві туфлі-човники, що додало образу контрасту.

В пості Альона зізналася, що давно мріяла про штани зі штучної шкіри, в результаті їй пошили.

"І ось вони мої! Вони в точності такі, як я хотіла! А головне що? Головне, вчасно! 😂⠀

Одягну щас піду вся така красива на кухню прогуляюся 😅⠀

А у вас які обновки так і не выгуляються навесні? 😁 Пропоную влаштувати флешмоб з цього приводу!", - написала Шоптенко.

За 15 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"Гаряче, Альоно, гаряче", "А мені дочка з чоловіком курточку купили", "Стильна!", "Як виявилося , головні речі в нашому житті - не речі )", "Штани 👍🏻 і дуже гарно сидять!", "Постаріла трошки Оленка", "Супер! Відмінна ідея) так, до 8 березня купила собі сукню і жодного разу ще не вигуляла)🤣", - написали користувачі мережы.

Нагадаємо, Олена Шоптенко під час карантину проводить онлайн-уроки танців. Нещодавно красуня танцювала в сукні зі сміливим декольте і вирізом внизу. Наряд підкреслив апетитні принади Олени: немаленькі груди, тонку талію і пружні сідниці.

Хореограф показала, як потрібно рухатися під румбу.

Нагадаємо, що Шоптенко приголомшила прощальним фото після вильоту з Танців з зірками.

Як повідомляла Politeka, Шоптенко приголомшила розповіддю про «Танцях з зірками».

Також Politeka писала, що головна красуня «Танців з зірками» вразила фігурою в купальнику.