Известный украинский хореограф, участница популярного шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко проводит время дома на карантине, откуда делает посты в соцсети 

Так, в своем Инстаграм звезда опубликовала два фото, пишет Politeka.net. На первом снимке блистательная Алена была в кружевном топе на тонких лямках. Верх подчеркнул грудь Алены, а также позволил полюбоваться упругим животом. 

Сверху звезда надела черный длинный пиджак. А вот на ногах, красовались кожанные брюки. Последние держались на тонкой талии хореографа, выделив все достоинства фигуры - просто не оторваться. 

Также Алена обула яркие туфли-лодочки, что придало образу контраста. 

В посте Алена призналась, что давно мечтала о брюках из искусственной кожи, в итоге ей сшили. 

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"И вот они мои! Они в точности такие, как я хотела! А главное что? Главное, вовремя! 😂⠀

Надену щас и пойду вся такая красивая на кухню прогуляюсь 😅⠀ 

А у вас какие обновки так и не выгуляются весной? 😁 Предлагаю устроить флешмоб по этому поводу!", - написала Шоптенко. 

За 15 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев. 

"Горячо, Алена, горячо", "А мне дочь с мужем курточку купили", "Стильная!", "Как оказалось , главные вещи в нашей жизни - не вещи )", "Брюки 👍🏻 и очень красиво сидят!", "Постарела трошки Алёнка", "Супер! Отличная идея) так, к 8 марта купила себе платье и ни разу еще не выгуляла)🤣", - написали пользователи сети. 

Напомним, Алена Шоптенко во время карантина проводит онлайн-уроки по танцам. Недавно красотка танцевала в платье со смелым декольте и вырезом внизу. Наряд подчеркнул аппетитные прелести Алены: немаленькую грудь, тонкую талию и упругие ягодицы. 

Хореограф показала, как нужно двигаться под румбу. 

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По вашей просьбе выкладываю кусочек нашей чувственной румбы раз в прямом эфире плохо видно было 😊 Скажу вам честно, что подготовка к нашим онлайн урокам ооочень дисциплинирует и мотивирует! 💪 Я, правда, так боялась, что за время карантина в платье это не влезу, что худела к пятнице 😅 А хореографию придумываю настолько тщательно, что сама себе завидую 😁 А вообще так радостно, что вы занимаетесь со мной и выкладываете потом свои видео! Мне очень приятно! Давайте вместе идти по жизни пританцовывая 😊❤️ И вопрос! Какой танец хотите в следующий раз? 😉

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Напомним, что Шоптенко огорошила прощальным фото после вылета с Танців з зірками.

Как сообщала Politeka, Шоптенко ошарашила рассказом о «Танцах со звездами».

Также Politeka писала, что главная красавица «Танцев со звездами» поразила фигурой в купальнике.