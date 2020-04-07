Известный украинский хореограф, участница популярного шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко проводит время дома на карантине, откуда делает посты в соцсети

Так, в своем Инстаграм звезда опубликовала два фото, пишет Politeka.net. На первом снимке блистательная Алена была в кружевном топе на тонких лямках. Верх подчеркнул грудь Алены, а также позволил полюбоваться упругим животом.

Сверху звезда надела черный длинный пиджак. А вот на ногах, красовались кожанные брюки. Последние держались на тонкой талии хореографа, выделив все достоинства фигуры - просто не оторваться.

Также Алена обула яркие туфли-лодочки, что придало образу контраста.

В посте Алена призналась, что давно мечтала о брюках из искусственной кожи, в итоге ей сшили.

"И вот они мои! Они в точности такие, как я хотела! А главное что? Главное, вовремя! 😂⠀

Надену щас и пойду вся такая красивая на кухню прогуляюсь 😅⠀

А у вас какие обновки так и не выгуляются весной? 😁 Предлагаю устроить флешмоб по этому поводу!", - написала Шоптенко.

За 15 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Горячо, Алена, горячо", "А мне дочь с мужем курточку купили", "Стильная!", "Как оказалось , главные вещи в нашей жизни - не вещи )", "Брюки 👍🏻 и очень красиво сидят!", "Постарела трошки Алёнка", "Супер! Отличная идея) так, к 8 марта купила себе платье и ни разу еще не выгуляла)🤣", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Шоптенко во время карантина проводит онлайн-уроки по танцам. Недавно красотка танцевала в платье со смелым декольте и вырезом внизу. Наряд подчеркнул аппетитные прелести Алены: немаленькую грудь, тонкую талию и упругие ягодицы.

Хореограф показала, как нужно двигаться под румбу.

Напомним, что Шоптенко огорошила прощальным фото после вылета с Танців з зірками.

Как сообщала Politeka, Шоптенко ошарашила рассказом о «Танцах со звездами».

Также Politeka писала, что главная красавица «Танцев со звездами» поразила фигурой в купальнике.