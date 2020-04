View this post on Instagram

Хочу показать вам немного закулисья. Над постановками, которые вы видите в шоу, всегда стоит колоссальная работа. Встречи, примерки и часы репетиций. 🎬🎶💃 Ловите кадры подготовки номера на шоу "Шалена Зірка" 🌟💫 #djNana #anastasiadomination #гагаалександровна