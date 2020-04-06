"Чого варті ці очі з "чортиками"

34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, колишня учасниця гурту "Nikita", яка нині виступає під псевдонімом DJ Nana, прочинила завісу таємниці над тим, як старанно готується до концертів

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Анастасія зробила нарізку з різних моментів: підготовка до виступу і сам концерт. Таким чином, артистка показала, що успішному виходу на сцену, завжди передує грандіозна робота і багато тренувань.

Так, на концерті Кумейко показала клас разом з дівчатами з підтанцьовки. Зірка з'явилася в неймовірно спокусливому образі. На ній чорний комплект білизни з сріблястими шипами і колготки-сіточка. Під час підготовки до цього ефектного виступу Настя виглядала набагато скромніше: у світлій вільній футболці і коротких лосинах.

При цьому красуня підкорила динамічними рухами і акробатичними деталями.

"Хочу показати вам трохи закулісся. Над постановками, які ви бачите в шоу, завжди стоїть колосальна робота. Зустрічі, примірки та години репетицій. 🎬🎶💃 Ловіть кадри підготовки номера на шоу "Шалена Зірка" 🌟💫", - поділилася DJ Nana.

Шанувальники за кілька годин поставили майже 5 000 "лайків", щедро нагородивши співачку компліментами:

"Богиня❤️"

"Ну яка ж ти крутаааа😍"

"Така все-таки красуня👏💣💥фігура рухи ..це одне ..але чого варті ці очі з "чортиками" ..просто бомбічеська👍"

"Номер перевершив оригінал на порядок, молодчинка!!!"

Раніше ми повідомляли, Кумейко здивувала публіку архівними пікантними фото. Красуня вирішила згадати квітень 2017 року, коли брала участь у зйомках для чоловічого журналу XXL.

Анастасія позувала в мереживній білизні, млосно й заклично вигинаючись у всіляких ракурсах. А на деяких фото зірка і зовсім позбулася від сорому, як і від будь-якого натяку на одяг - що вже прикривати таку красу.

Нагадаємо, гаряча екс-Nikita вразила формами в обтягуючому в'язаному сукню.

Як повідомляла Politeka, спекотна екс-Nikita выпятила на камеру всі свої принади, апетитні кадри.