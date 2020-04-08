Відома українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", веде час на самоізоляції, звідки публікує архівні фото

Зірка порадувала шанувальників знімком з конкурсу краси, пише Politeka.net. На знаменитості - червона обтягуюча сукня, яка виділила всі її вигини.

Тонка талія, пишні стегна і груди - у цьому тілі усе ідеально.

Червоний наряд хоч і не був з великим декольте, але все ж мав виріз в області ніг, саме це додало пікантності образу. Леоніла поклала руку до талії і посміхнулася у камеру. Хвилясте волосся зірки мало не доходили до п'ятої точки і торкалося попереку.

Леоніла виглядала чудово, її фігура гідна тільки похвали.

"Яка талія)) 😱😱🤤 Була 🤣", - підписала знімок Гузь, натякаючи на те, що набрала кілограмів під час карантину.

За 12 годин пост зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"приємного апетиту", "Та ж ситуація 😹", "До карантину?😅", "🌙🖋❤ Ніч мріяти про тебе, а день, щоб втілити ці мрії в життя, принцеса 🕯🌜", "Шикардос", "Сексуальна красуня чорт..🔥❤️🙌", "Чому "була"? 🤔 Що з нею не так?", "Красатулечка", "Червоний крекер 🔥🔥😘😘", "До карантину:🔥🔥🔥 Після карантину: пухляш,і ви отримуєте міс пуууухххляяяяяяяш", "Красива 💓💓💓💓💓💓💓🇯🇵", -написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Леоніла Гузь з'явилася в короткому вбранні, яке підкреслило її красиві форми. Довгий піджак з срібним принтом мав пояс, який виділив струнку талію моделі.

Під піджаком виднілося щось схоже на блискуче боді. Останнє чудово сіло на грудях Гузь, яка в результаті аж випирала з-під чорного піджака.

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