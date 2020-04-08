Известная украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", проводит время на самоизоляции, откуда публикует архивные фото

Звезда порадовала поклонников снимком с конкурса красоты, пишет Politeka.net. На знаменитости - красное обтягивающее платье, которое выделило все ее изгибы.

Тонкая талия, пышные бедра и грудь - в этом теле все идеально.

Красный наряд хоть и не был с большим декольте, но все же имел вырез в области ног, именно это придало образу пикантности. Леонила приложила руку к талии и улыбнулась в камеру. Волнистые волосы звезды едва не доходили до пятой точки и касались поясницы.

Леонила выглядела чудесно, ее фигура достойна только похвалы.

"Какая талия)) 😱😱🤤 Была 🤣", - подписала снимок Гузь, намекая на то, что набрала килограммы во время карантина.

За 12 часов пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"приятного аппетита", "Та же ситуация 😹", "До карантина?😅", "🌙🖋❤ Ночь мечтать о тебе, а день, чтобы воплотить эти мечты в жизнь, принцесса 🕯🌜", "Шикардос", "Сексуальная красотка черт..🔥❤️🙌", "Почему "была"? 🤔 Что с ней сейчас не так?", "Красатулечка", "Красный крекер 🔥🔥😘😘", "До карантина:🔥🔥🔥 После карантина: пухляш,и вы получаете мисс пуууухххляяяяяяяш", "Красивая 💓💓💓💓💓💓💓🇯🇵", -написали пользователи сети.

Напомним, Леонила Гузь предстала в коротком наряде, который подчеркнул ее красивые формы. Длинный пиджак с серебрянным принтом имел пояс, который выделил стройную талию модели.

Под пиджаком виднелось нечто похожее на блестящее боди. Последнее прекрасно село на груди Гузь, которая в результате аж выпирала из-под черного пиджака.

Напомним, бесстыжая Мисс Украина раздвинула ноги и поразила неприличным фото

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