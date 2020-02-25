Обладательница титула "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь часто делится откровенными фото. Один из последних снимков не стал исключением

Звезда разместила нескромное фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Вероятно, в кадре Леонила позирует обнаженной, но прикрывается большой дутой изумрудной курткой.

Красотка предстала на полу, демонстрируя длинные стройные ножки, которые она немного подняла для горячего эффекта.

Украинская знаменитость немного выгнулась, положив руку близко перед камерой, в результате пальцы казались очень длинными по сравнению с телом.

Гузь смотрела в камеру. Ей сделали макияж с акцентом на глаза. Модель приоткрыла розовые губы и придала образу страстности.

Распущенные длинные волосы немного спрятались под курткой.

В подписи девушка лишь поставила ссылку на фотографа.

За 50 минут пост собрал более 600 лайков и немного комментариев на разных языках.

"Вау! Безупречно, так мило", "Прекрасно очень сексуально", "Красотка 🔥", "👣Голая ммм👣", - написали пользователи сети.

Напомним, Леонила Гузь позировала в черном кружевном лифчике, который едва скрывал ее красивую грудь.

Также на Гузь были тонкие черные колготки, сквозь которые были заметны трусики на тонких лямках.

Красотка красиво выгнулась, показав упругую пятую точку и стальной пресс.

Ранее мы писали, что Леонила Гузь позировала довольно крупным планом в пиджаке. Образ Леонила дополнила часами.

Волосы в этот раз девушка оставила распущенными. На фоне практически ничего не видно.

"В Москве очень много кушаю)) скоро лицо не будет влезать в кадр ))", - подписала фото Гузь.

Ранее мы писали, что Леонила Гузь поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм.

Она предстала в пиджаке белого цвета, соблазнительная зона декольте которого заставляет предаваться богатым фантазиям.

Лицо модели крупным планом: сероглазая Леонила немного задрала голову и, кажется, будто смотрит не в объектив, а сквозь него. Для более страстного эффекта девушка чуть растрепала волосы и приоткрыла губы.

Напомним, бесстыжая Мисс Украина сняла купальник и показала себя во всей красе

А еще Politeka писала, что Мисс Украина раздвинула ноги и показала, за что получила титул