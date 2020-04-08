Епідемія китайського вірусу перекреслила всі плани "Холостяка 9" Микити Добриніна і його нареченої Дарини Квіткової

Про це зіркова пара відверто розповіла в Instagram, передає Politeka.net.

Як відомо, пара ще в січні відпочивала на Балі і по закінченню відпустки Микита Добринін зробив пропозицію своїй коханій, і Дарина відповіла згодою.

Дівчина активно займалася підготовкою до весільної церемонії і навіть встигла вибрати кілька суконь, але всі плани перекреслила епідемія вірусу.

Закохані відкрито заговорили про те, щоб відкласти весілля і навіть намітили нові дати для проведення торжества.

В Instagram Микита Добринін і Дарина Квіткова розповіли, що розпис, запланований на 23 травня, ймовірно, не відбудеться.

"Через карантин, швидше за все, нам потрібно буде переносити весілля. Ми не знаємо, що буде відбуватися далі, тому взяли додаткову дату у вересні", - пояснила Дарина.

Але зіркова пара не сумує: у них з'явився двомісячний кошеня, з якими вони проводять цілі дні на карантині. Більш того, в соцмережах пара активно хвалиться першими досягненнями Каспера – кошеня облюбував стильну когтеточку, а також "оселився" у власному будиночку.

Раніше ми розповідали про те, що Микита Добринін змусив жінок червоніти. Зірка "Холостяка" опублікував фото, на якому він зображений у душі без сорочки і в одних чорних шортах, демонструючи засмаглий накачаний торс. Він насолоджується струменями води, які падають на його тіло, при цьому той не дивиться в камеру.

Шанувальники прийшли в захват від м'язистого торсу Добриніна, жодна жінка не змогла встояти перед таким чоловіком. Жінки на межі, выхваляли його шикарну фігуру.

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