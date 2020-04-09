Відомий український хореограф, учасниця популярного шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко порадувала шанувальників фото з матір'ю

Зірка з'явилася в кофті сіро-жевто-чорного кольору, а її мама в топі і светрі шоколодного відтінку, пише Politeka.net. Обидві дивилися в дзеркало і посміхалися.

В пості Шоптенко розповіла, що її мама лікар і подякувала за життя. За словами хореографа, завдяки матері вона зрозуміла, що професія медика - це покликання, а не професія.

"Моя мама завжди могла якимось чудесним чином вчасно зрозуміти, застерегти і попередити. ⠀ Пам'ятаю, як у віці 12 років, коли я перебувала на спортивних зборах в санаторії Миргорода, вона по телефону зрозуміла, що я хвора і в досить складній формі. Хоча нічого не віщувало біди, але завдяки їй мене терміново посадили на потяг до Києва та з вокзалу вже відвезли до лікарні. Виявилося, вона була права", - розповіла Олена.

Також Шопетнко поділилася, що мама завжди щиро переживала за своїх пацієнтів.

"Я ніколи б не сказала, що вона працювала лікарем, вона цим жила.

Майже за 20 хвилин пост зібрав понад 1500 лайків та багато коментарів.

"А я завжди буду вдячна саме Вашій мамі за ті знання і ту безмежну любов до кожного пацієнта, яку вона допомогла ввібрати нам, тоді ще інтернам!", "🔥 багатьох років!!! Радуйте і радійте разом!", "😍 Низький уклін всім медикам зараз! Шкода, що знадобилося весь світ посадити на карантин, щоб зрозуміти важливість цієї професії!", "Дуже схожі🌹 здоров'я Вашій мамі і всім медичним працівникам💐", "копія мами", "Як Ви схожі, просто дзеркальне відображення з різницею в кілька десятків років 👏", "Здоров'я і подяку вашій мамі, і всім лікарям 🤗", "Ваша мама така гарна, очі добрі)", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Шоптенко приголомшила прощальним фото після вильоту з Танців з зірками.

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