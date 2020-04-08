До такого могла додуматися тільки вона

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова додумалася в розпал епідемії з Китаю поїхати до дітей в інше місто

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Нещодавно я їздила в Чехів привітати з днем народження героїню нашого спектаклю Машеньку.🌺 Майже всі магазини закриті.. Але без квітів життя мрачновата. І мене виручили друзі…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Волочкова позує разом з двома дітьми, великий дитячою іграшкою та двома букетами квітів.

А для того, щоб їй не нагадали, зайвий раз, про небезпеку вірусу з Китаю, балерина вирішила закрити можливість коментувати фотографії.

Як повідомлялося раніше, балерина Анастасія Волочкова показала, як "збирається" заміж під час карантину

Балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram незвичний ролик, на якому позувала в довгому білосніжній сукні, розшитій золотими нитками.

Так, на представленому відео Анастасія розповіла, як збирається вийти заміж прямо зараз, під час карантину і в домашніх капцях сцветочком. При цьому позувала Волочкова також у спеціальній масці, а біле, біле плаття з золотими візерунками робило її фігуру ще вище і грубіше. Раніше польозватели не раз відзначали, що її "обвислі" форми слід ховати.

Сама Анастасія в іронічній манері посміялася над польователями Instagram:

«Чотири чоловіка Анастасії Волочкової! Вибираємо всією країною! 😂 Мої дорогі😂😂😂 Як же мені хочеться підтримати Ваш дух!👍 Щоб ви посміхнулися разом зі мною!😊 Сукня від Іринки Степанової залік? @irneste

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