Російський актор Сергій Жигунов розповів про те, як зірка ток-шоу Андрій Малахов копається "в брудній білизні" під час карантину

Як повідомляє Politeka.net, знаменитий артист не витримав і розповів про події на своїй сторінці в Instagram.

Як і в Україні, в Росії ввели карантин у зв'язку з епідемією уханьского вірусу. Незважаючи на це, програми продовжують кликати іменитих гостей на зйомки. Сергій Жигунов, який був партнером Анастасії Заворотнюк в серіалі "Моя прекрасна няня" повідомив, що нещодавно зіткнувся з нахабством журналістів.

"Спочатку лунає дзвінок з передачі Корчевникова, присвяченій Борису Смолкіну, вчора був дзвінок з програми Малахова, запропонували приїхати в студію поговорити про коронавирусе. У відповідь на питання «А як же самоізоляція?» пробурмотіли щось невиразне, від чого залишився осад, який, напевно, буває у людини, якого звинуватили в тому що він боягуз", - поділився актор. Варто відзначити, що Борис Смолкін грав у "Няні" дворецького Костянтина.

Сергій Жигунов спробував напоумити російських журналістів і звернувся до них у своїй публікації. Він попросив проявити відповідальність і зв'язуватися з людьми віддалено, щоб не піддавати їх зайвому ризику.

"Повірте, полоскання брудної білизни в період епідемії допомогою збирання в купу можливо заражених людей не є життєво необхідним для нашої країни в цілому і нашого телебачення зокрема. Я розумію, що ваш жанр не передбачає використання сучасних технологій і серйозних розумових затрат, однак, право, спробуйте все ж освоїти інтернет. Бажаю вам творчих успіхів", - підсумував артист.

Сергій Жигунов також розмістив фотографію Андрія Малахова з закликом "Сиди вдома".

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