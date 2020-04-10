Російська актриса і телеведуча Евеліна Бледанс похвалилось спокусливим фото

блиснула Зірка фігурою в купальнику, пише Politeka.net. На фото вона відображена в купальнику сидить на камені біля води. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

Бледанс позує в изумродного кольору купальнику, який частково прикриває її груди. Одну ногу вона притискає до грудей, а іншу опустила у воду.

«Добрий ранок. Все помили руки? Зараз прийду, перевірю!», - написала актриса.

При цьому в тегах Бледанс зазначила Крим. А судячи з назви готельного комплексу, зірка відпочивала в Ялті. Також в тегах значиться "батьківщина". Як відомо, саме в цьому місті вона народилася.

В коментарях вона уточнила, що це фото з минулого року.

За чотири години фото набрало понад 13 тисяч лайків і безліч коментарів, в яких користувачі мережі захоплюються улюбленою актрисою.

«Ти як пантера, яка причаїлася і чекає щоб напасти», «Евеліна ви як дівчинка прям», «Евеліна респект і уважуха, так виглядати розкішно, молодець», «Евеліна, яка ж ти лапочка!!!!», «Гарна», «Соковита соковита)))», «Красуня, зберігайте себе. Ви дуже красива актриса 🎭 ви для мене схожа на Еліну Быстрицкую. Ви ввійдете в історію», «Ах яка спекотна жінка!», «Вау прям вауууу, крута фотка, та й ви теж», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що престаріла Бледанс засвітила грудьми в обнімку зі скандальною Кудрявцевої.

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