Відома українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха похвалилася ідеальним тілом після численних тренувань

Сьогодні в соціальній мережі Вікторії з'явився яскравий пляжний кадр, через довгий час мовчання. Як відомо, ще в січні артистка відправилася у відпустку і зникла з "видимості" фанатів на цілий місяць. Зараз же зірка надолужує згаяне і хвалиться кадрами з останнього відпустки, повідомляє Politeka.

Схоже, артистка скучила за сонячним пляжем, де провела кілька тижнів. Як відомо, зараз Вікторія близько місяця перебуває на карантині разом з близькими в Харкові, звідки і показує свої стильні знімки.

На новому фото артистка позувала в одному лише чорному бікіні, вдало подчеркнувшем її фігуру, і з розпущеним волоссям.

«По вулицях можна ходити, літати на курорти теж. Залишилося гуляти за спогадами... 🏝🗽🐠⛰🐵🖖🏻(продовження слідує, архівів у мене багато)😍», - написала Вікторія.

Ось що відповіли користувачі:

«Теж варіант 🤗🌴🌞 Краса», «Давайте ще😊», «Той самий момент, коли хочеться сказати давай ще, дайте дві! 😁», «Хороші спогади... 💥🔥👍», «Давайте і ми з вами.», «Худишка це де? Так гарненько!», «Дуже красиво і сексуально».

До цього співачка показала себе в домашньому вигляді під час святкування дня народження своєї племінниці. Вікторія з'явилася в обтягуючому светрі з косим вирізом чорно-болотного кольору, а також у темно-сірих джинсах. Доповнити свій образ співачка вирішила невеликими, але акуратними прикрасами: сережками і брослетами.

Поруч із зіркою, що позує без макіяжу, з'явилася і винуватиця урочистості, позуючи з яскравою посмішкою.

«Ростіть Мами принцес і нехай їм здається, що світ обертається навколо них! 🌟🌍🌟На фото моя маленька племінниця, мій Улюблений❤️ промінчик✨ у якої сьогодні День Народження. 😍🎉💐Нехай ти завжди будеш щасливою🙏🏻, здоровою і щасливою😊💝! А якщо ти будеш щаслива, то щасливі будемо і ми!😘😘😘», – написала Вікторія під новим постом. Шанувальники, звичайно ж, не залишилися байдужі.

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