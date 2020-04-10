Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха похвасталась идеальным телом после многочисленных тренировок

Сегодня в социальной сети Виктории появился яркий пляжный кадр, спустя долгое время молчания. Как известно, еще в январе артистка отправилась в отпуск и пропала из "видимости" фанатов на целый месяц. Сейчас же звезда наверстывает упущенное и хвастается кадрами из посленего отпуска, сообщает Politeka.

Похоже, артистка заскучала за солнечным пляжем, где провела несколько недель. Как известно, сейчас Виктория около месяца находится на карантине вместе с близкими в Харькове, откуда и показывает свои стильные снимки.

На новом фото артистка позировала в одном лишь черном бикини, удачно подчеркнувшем ее фигуру, и с распущенными волосами.

«По улицам ходить нельзя, на курорты летать тоже. Осталось гулять по воспоминаниям... 🏝🗽🐠⛰🐵🖖🏻(продолжение следует, архивов у меня много)😍», - написала Виктория.

Вот что ответили пользователи:

«Тоже вариант 🤗🌴🌞 Прелесть», «Давайте еще😊», «Тот самый момент когда хочется сказать давай ещё, дайте две! 😁», «Хорошие воспоминания... 💥🔥👍», «Давайте и мы с вами.», «Худишка це де? Так гарненько!», «Очень красиво и сексуально».

До этого певица показала себя в домашнем виде во время празднования дня рождения своей племянницы. Виктория появилась в обтягивающем свитере с косым вырезом черно-болотного цвета, а также в темно-серых джинсах. Дополнить свой образ певица решила небольшими, но аккуратными украшениями - серьгами и брослетами.

Рядом со звездой, позирующей без макияжа, появилась и виновница торжества, позируя с яркой улыбкой.

«Растите Мамы принцесс и пусть им кажется, что мир вращается вокруг них! 🌟🌍🌟На фото моя маленькая племянница, мой Любимый❤️ лучик✨ у которой сегодня День Рождение. 😍🎉💐Пусть ты всегда будешь удачливой🙏🏻, здоровой и счастливой😊💝! А если ты будешь счастлива, то счастливы будем и мы!😘😘😘», – написала Виктория под новым постом. Поклонники, конечно же, не остались равнодушны.

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