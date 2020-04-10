Ось це тіло!

Володарка найкрасивіших сідниць світу Сьюзі Кортез показала, як готується до Великодня

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Пасха йде, і я готую великий сюрприз для всіх моїх улюблених шанувальників по всьому світу. Чекайте неділі. А поки – покупаюсь в шоколаді», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кортез позує без білизни. На голові у зірки видно кролячі вушка, а її головна гордість обмазана шоколадом. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Вау, яка зайчик», «божественна», «дивлюся на це і розумію – це неймовірна краса», «бомбезний вигляд», «ммм, шоколадний зайчик», «неймовірна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, в Мексиці пройшов конкурс «Міс бум-бум», на якому десятки красунь з усього світу поборолися за звання найкрасивіших сідниць.

Переможницею конкурсу стала бразильська красуня Сьюзі Кортез, саме її сідниці судді визнали найкрасивішими в світі.

Кортез завоювала титул «Міс бум-бум» вже вдруге: раніше її сідниці визнавалися кращими у 2015 році.

Конкурс «Міс бум-бум», який традиційно проводився в Бразилії, в цьому році вперше вийшов на міжнародний рівень.

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