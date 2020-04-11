Популярна співачка MamaRika продовжує дивувати своїх шанувальників відвертими знімками

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, зірка встигла зіграти романтичне весілля з Сергієм Середою у спекотному Таїланді, оскільки тоді кордону ще не були закриті.

Закохані не хотіли традиційне українське весілля і влаштували свято своєї мрії. І поки в Україні карантин, MamaRika продовжує ділитися з шанувальниками знімками незабутніх моментів.

На цей раз співачка опублікувала відверте фото, де вона позує зі своїм чоловіком Сергієм Середою в стильному номері одного з тайських готелів.

Але головна родзинка - образи закоханих. MamaRika і Сергій Середа палко обіймають один одного, а сама співачка позує топлес, сидячи на чоловіка.

"Солодкі мрії", - підписала українська зірка відвертий знімок у своєму Instagram.

"Ви що там робите, а?", "Великий вам любові на все життя", "Прийде час і не таке будуть показувати в инстаграме", "Після такого фото "світ дримз" не вийде ", "Ух, яке гаряче", "Красиве фото, дуже підходите один одному", "Айяйяй", "Гаряче!", "Дуже круте фото) вперше в Инстаграме бачу таке вау", - підтримали прихильники співачку в коментарях.

Раніше ми розповідали, як MamaRika в прозорій сукні вийшла заміж за Сергія Середу. Церемонія пройшла на райському острові.

"Ми вирішили сховатися від усіх й утекти на острів. Це було принципово важливо для того, щоб нас ніщо не відволікало і ми належали лише один одному", – розповідала співачка.

Церемонія пройшла на пустельному пляжі острова Пангало, що належить Таїланду. Там був присутній тільки місцевий житель, який провів обряд обміну клятвами.

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