Всі мріють зупинити час і перестати старіти, ось тільки багатьом це не вдається, в результаті чого вони стають справжнім посміховиськом

Politeka зібрала фото зоряних бабусь, які трохи перестаралися з відвертим вбранням, забувши про свій вік.

61-річна Мадонна завжди славилася яскравими і сміливими образами. По мірі того, як вона старіла, відмовлятися від розпусних костюмів зірка не збиралася. Сьогодні співачка продовжує епатувати публіку своїми образами не за віком.

73-річна Шер, як і Мадонна, не захотіла міняти свій імідж з віком. Актриса і співачка не бажає старіти, тому з'являється на сцені в прозорих боді і коротких сукнях.

56-річну Лоліту схоже не дуже хвилює, що обтягуючі боді підходять лише струнким молодим дівчатам. Вона любить відверті вбрання і не має наміру від них відмовлятися. Через це зірку часто критикують в мережі.

64-річна Донателла Версаче зробила собі стільки пластичних операцій, що стала практично невпізнанною. Сьогодні сестра відомого модельєра продовжує молодитися і одягатися в розкішні вбрання не за віком.

66-річна Любов Успенська рятує свою молодість як може. Зірка шансону зробила кілька підтяжок обличчя і зосередилася на грайливих сукнях і костюмах.

Нагадаємо, що Успенська розлютила новими кадрами з дочкою, скандал набирає обертів: «Її потрібно лікувати».

Як повідомляла Politeka, Лоліта вперше показала обличчя після пластичної операції: "Благо зараз немає концертів", фото до і після.

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