Російський актор Сергій Жигунов розкритикував представників російського телебачення

Як передає Polteka.net, звернення він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Причиною такого стала пропозиція від Андрія Малахова взяти участь в обговоренні китайського вірусу.

"Ось вже не в перший раз під час карантину запрошує мене в студію. Спочатку лунає дзвінок з передачі Корчевникова, присвяченій Борису Смолкину, вчора був дзвінок з програми Малахова, запропонували приїхати в студію поговорити про вірус", - пише Жигунов.

За його словами, колеги з Російського телебачення, незважаючи на карантин, піддають життя гостей небезпеки.

"У відповідь на питання "А як же самоізоляція?" пробурмотіли щось невиразне, від чого залишився осад, який, напевно, буває у людини, якого звинуватили в тому, що він боягуз", - повідомив Жигунов.

Актор упевнений, що в період епідемії така поведінка неприпустима.

"Повірте, полоскання брудної білизни в період епідемії допомогою збирання в купу можливо заражених людей не є життєво необхідним для нашої країни в цілому і нашого телебачення зокрема", - написав він.

Варто відзначити, що прихильники підтримали такі слова актора.

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