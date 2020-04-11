Российский актер Сергей Жигунов раскритиковал представителей российского телевидения

Как передает Polteka.net, обращение он опубликовал на своей страничке в Instagram.

Причиной такого стало предложение от Андрея Малахова взять участие в обсуждении китайского вируса.

"Вот уже не в первый раз во время карантина приглашает меня в студию. Сначала раздаётся звонок с передачи Корчевникова, посвящённой Борису Смолкину, вчера был звонок из программы Малахова, предложили приехать в студию поговорить о вирусе", - пишет Жигунов.

По его словам, коллеги с Российского телевидения, несмотря на карантин, подвергают жизни гостей опасности.

"В ответ на вопрос "А как же самоизоляция?" пробормотали что-то невнятное, от чего остался осадок, какой, наверное, бывает у человека, которого обвинили в том, что он трус", - сообщил Жигунов.

Актер уверен, что в период эпидемии такое поведение непозволительное.

"Поверьте, полоскание грязного белья в период эпидемии посредством собирания в кучу возможно заражённых людей не является жизненно необходимым для нашей страны в целом и нашего телевидения в частности", - написал он.

Стоит отметить, что поклонники поддержали такие слова актера.

Ранее мы писали, что о болезни Анастасия Заворотюк СМИ в основном узнают от друзей ее семьи. В частности, таким образом стало известно, что Заворотнюк пережила операцию на головном мозге, и ей удалили образовавшуюся опухоль.

Кроме того, по слухам, во время хирургического вмешательства Анастасии повредили часть мозга и вся ее правая сторона тела стала парализованной.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

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