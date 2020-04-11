Модель Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, показала розкішне тіло в мереживній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ви мене надихаєте», - написав їй один із шанувальників.

Уточни, що знімок був викинутий в Сторіс, тому що-небудь сказати Логунової не змогли. На фотографії вона позує в розхристаному піджаку і штанях, демонструючи розкішні форми в мереживній білизні.

Доповнює образ зірки лише елегантний макіяж і красиві кільця на руках.

До цього ми писали, що телеведуча і модель Поліна Логунова блищала в одній нижній білизні.



Модель часто публікує відверті фото в Instagram, як і деякий час назад.

Зірка затягнула груди незвичайним ліфчиком з лямками, тягнуться до шиї. Таким чином в районі грудей утворився виріз, який надав образу ще більше пікантності.

Бюст виглядав розкішно у бульє, утримуючи, і, як би, здавлюючи груди.

Також на Логунової були трусики такого ж кольору, які виглядали на ній також ідеально. Завершили образ прикраси.

Виглядає телеведуча чудово - пишні груди, тонка талія і сталевий прес, а також стрункі ніжки. Такою красунею неможливо намилуватися.

Поліна закинув руку назад, а також підняла підборіддя і подивилася в камеру.

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