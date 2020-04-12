Модель не соромиться показувати себе у відвертих образах

19-річна французька модель Тілан Блондо здивувала відвертим фото - знайшла, чим зайнятися на карантині

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в домашньому образі, але вельми спокусливому.

Модель, яка ще з дитинства закохала в себе мільйони і заслужено стала називатися "найкрасивішою дівчинкою", підкорила природною красою. Без косметики і в звичайному одязі - Тілан все так само хороша. Так, заради жаркого знімка, дівчина одягла короткий топ (під яким, як видно, немає нижньої білизни) і широкі шорти малинового відтінку з веселим дитячим принтом.

Вражаючі форми юної і стрункої красуні нікого не можуть залишити байдужим - Тілан вміє себе подати.

Модель позує, виставивши одну ногу впреде і піднявши руку, доторкнувшись до голови. Дівчина відвела томний погляд у бік і злегка прочинила рот. Дівчина стоїть поряд з деревом в горщику, крім того в кадрі видно журнальний столик, стілець, стелажі з різними предметами мистецтва.

Тілан ніяк не стала підписувати фото - просто ще один домашній кадр в "ув'язненні" через китайський вірус.

Зате шанувальникам вистачило: за півдня дівчину засипали купою комплементів і більше 80 000 "лайків".

"Королева"

"О, госпади, цукерочка🍒"

"Красива ❤️"

"Я закохалася в це фото ❤️"

"Як проходить твоє карантинне життя?"

"Це занадто, красива"

Раніше ми повідомляли, Блондо на недавньому опублікованому знімку з'явилася в чорній футболці, з розпущеним волоссям і без косметики. Вочевидь, красуня проводить час зі своїм пухнастим другом на карантині. Тілан тримала на руках песика рудого забарвлення.

Нагадаємо, найкрасивіша дівчинка в світі налякала видом в захисній масці: "Бережіть себе...".

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