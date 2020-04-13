Ці красуні завоювали не тільки титул, а й серця

У 1951 році пройшов перший конкурс «Міс Світу», який завоював велику популярність і існує дотепер

Переможницям заздрили і водночас любили. Як же виглядали деякі "Міс світу", читайте далі.

Пенелопі Келен з ПАС вже 79 років, вона стала переможницею в 1958-му, пише nazametke.com.

Енн Сінді з Великобританії виграла у 1964-му. Зараз їй вже 76 років.

62-річна Вільнелія Мерсед з Пуерто Ріко - переможниця 1975-го.

Сінді Брейкспир, якій зараз 65 років, перемогла у 1976 році. Дівчина стала відомою також тим, що вона подружка.

Австрійці Улле Вайгершторфер сьогодні вже 53 роки. Свою перемогу в конкурсі вона завоювала у 1987-м.

У 1990 році титул "Міс Світу" завоювала Джина Толлесон з США. Зараз їй 49 років.

Актриса-індіанка Айшварія Рай виграла титул у 1994 році. Зірці зараз 46 років.

Лінор Абаргиль з Ізраїлю зараз 40 років. Дівчина перемогла у 1998-му.

Ірландка Розанна Девісон виграла у 2003-му році. Їй тільки недавно виповнилося 35 років.

Нагадаємо, 14 грудня, в Лондоні пройшов конкурс "Міс світу".

За престижний титул боролися 90 учасниць. Цікаво, що букмекери називали шістьох фавориток, але ім'я переможниці в список не ввійшов.

Так, найкрасивішою дівчиною світу визнали Тоні-Енн Сінгх з Ямайки.

Дівчині - 23 роки, вона є студенткою факультету психології Університету штату Флорида.

Раніше повідомлялося, що Міс Україна-2019 Маргарита Паша, яка брала участь в конкурсі "Міс Світу 2019", вирішила розсекретити особисті секрети краси і назвала ідеального чоловіка.

Виявилося, що Маргарита займається спортом, а також дотримується збалансованого харчування.

А ідеального чоловіка Паша описує такими словами: чесний, цілеспрямований, благородний, турботливий і уважний.

Нагадаємо, гарячі красуні борються за титул "Міс світу 2019": фото найяскравіших учасниць

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