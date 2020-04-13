У 1951 році пройшов перший конкурс «Міс Світу», який завоював велику популярність і існує дотепер
Переможницям заздрили і водночас любили. Як же виглядали деякі "Міс світу", читайте далі.
Пенелопі Келен з ПАС вже 79 років, вона стала переможницею в 1958-му, пише nazametke.com.
Мейхер потужно переспівала хіт Пугачової і справила фурор, відео: "Гордість України!"
Скасування карантину, в МОЗ нарешті назвали дату: коли українці вийдуть на роботу
Джамала чесно зізналася в своїй страшній недузі: "На 40 днів помістили в..."
Українців попередили, потрібно бігти в обмінники: «Найближчим часом курс долара...»
Енн Сінді з Великобританії виграла у 1964-му. Зараз їй вже 76 років.
62-річна Вільнелія Мерсед з Пуерто Ріко - переможниця 1975-го.
Сінді Брейкспир, якій зараз 65 років, перемогла у 1976 році. Дівчина стала відомою також тим, що вона подружка.
Австрійці Улле Вайгершторфер сьогодні вже 53 роки. Свою перемогу в конкурсі вона завоювала у 1987-м.
У 1990 році титул "Міс Світу" завоювала Джина Толлесон з США. Зараз їй 49 років.
Актриса-індіанка Айшварія Рай виграла титул у 1994 році. Зірці зараз 46 років.
Лінор Абаргиль з Ізраїлю зараз 40 років. Дівчина перемогла у 1998-му.
Ірландка Розанна Девісон виграла у 2003-му році. Їй тільки недавно виповнилося 35 років.
Нагадаємо, 14 грудня, в Лондоні пройшов конкурс "Міс світу".
За престижний титул боролися 90 учасниць. Цікаво, що букмекери називали шістьох фавориток, але ім'я переможниці в список не ввійшов.
Так, найкрасивішою дівчиною світу визнали Тоні-Енн Сінгх з Ямайки.
Дівчині - 23 роки, вона є студенткою факультету психології Університету штату Флорида.
Раніше повідомлялося, що Міс Україна-2019 Маргарита Паша, яка брала участь в конкурсі "Міс Світу 2019", вирішила розсекретити особисті секрети краси і назвала ідеального чоловіка.
Виявилося, що Маргарита займається спортом, а також дотримується збалансованого харчування.
А ідеального чоловіка Паша описує такими словами: чесний, цілеспрямований, благородний, турботливий і уважний.
Нагадаємо, гарячі красуні борються за титул "Міс світу 2019": фото найяскравіших учасниць
Як повідомляла Politeka, скандальна Маргарита Паша посвітила принадами у відвертому вбранні на "Міс Світу": жаркі кадри
Також Politeka писала, що мисс України 2019, яка брала участь у "Міс світу", приголомшила визнанням про дружбу з росіянкою