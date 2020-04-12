34-річна російська співачка і ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова, здається, остаточно позбулася розуму і шокувала новою витівкою
Як передає Politeka.net, Бузова опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram кадри, на яких "билася" онлайн з популярним відеоблогером Гусейном Гасановим. Зірка повинна була наспор виконати кілька завдань, серед яких переодягнутися у спекотну покоївку і, відкинувши зайву скромність, спокусливо мити підлогу, а також спалити свої улюблені речі і обстригти волосся в прямому ефірі.
Бузова, хоч і зі сльозами на очах, але виконала всі завдання. Зрештою острижена та заревана артистка прокоментувала ситуацію у соцмережі:
"Ніколи не думала, що вплутаюсь в це, а ще й не один раз 😱 Ігри, які виходять з-під емоційного контролю не легко даються мені 🤦🏻♀️ Але я сильна, і знаю, що ви мене підтримаєте! 🙏🏻 Спасибі Вам за безконечну любов до мене! ❤️Ціную, люблю кожного з вас🙏🏻. Я не вмію кидати розпочате на півшляху. Складне рішення для дівчини, але я змогла 💇🏻♀️ Щоб зрозуміти що все це значить, терміново дивіться мої сторіс ☝🏻"
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Користувачі кинулися обговорювати пост зірки. Слід зазначити, більшість пожурили Ольгу за таку лиху поведінку.
"Оля ти і справді сильна і смілива я пишаюся тобою, але тобі так іде 😻😻"
"Ти крута 🔥 не кожна дівчина змогла б 😧"
"А що відмовитися,і програти слабо? Оля,ти ж дівчинка.Батли з дівчатами треба))"
"Не розумію до чого цей дитячий сад... ці батли. Спалювати речі, волосся відрізати і ревіти. Не подобається-не бери в цій херні. До чого це все? 🤦🏽♀️"
"А якщо б на лисо сказав!? Теж би збрила волосся???😆😀"
"Ось кому зайнятися нічим..псувати зовнішність і речі. Я звичайно Оль тебе люблю, але це вже перебір. Негарно себе ведеш"
"Дурні ігри!"
"Ідіоти..чесне слово, тупі завдання заради слави"
Раніше ми повідомляли, на Бузову накинулися в соцмережі через надмірну кількість реклами в її постах. Востаннє Ольга похвалилася камерою, здатною відразу ж видавати роздруковані фотокартки.
"Олька, вистачить займатися рекламою, давай краще свої літні фотографії"; "Страшна"; "Зрозуміло реклама разходимся"; "Ослик Бу, знову ти за своє! Знову реклама всякого непотрібного мотлоху. Це нікому не потрібно", - писали в коментарях.
Нагадаємо, що Бузову застали за дорослими розвагами з коханим Dava: "Пупсики солодкі".
Також Politeka повідомляла, що Бузова в одному рушник показала свої багатства: "Нехай ранок завжди буде таким"