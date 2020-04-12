Відома балерина Анастасія Волочкова розповіла, як проводить час під час карантину вдома

Балерина представила звичне домашнє відео, в якому звернулася до шанувальників і розповіла, як і де проводить час вдома найчастіше. Як виявилося, скандальна зірка віддає перевагу розважатися на величезному дивані біля вікна, пише Politeka.net.

Як відомо, раніше артистка вже не раз публікувала фото і відео зі своєю мармурової вітальні, де завжди з'являлася за столом з кальяном і у досить неоднозначному вигляді - відверті короткі піжами і яскраві спортивні костюми не раз висміювали в мережі.

В цей раз, щоб позбавити себе від гніву користувачів Instagram, артистка приховала доступ до коментарів і написала під роликом в звичній манері про свою меблів. Примітно, що зірка славиться своєю рекламою самих різних товарів - раніше Волочкова вже рекламувала і кулер для води і саму воду і вентилі для труб і навіть фірму, яка надає нарощені пасма за що безліч разів позорилась в мережі.

Сьогодні ж вона розповіла, що оббивка на її старому дивані "истрепалась" і пора вже давно його оновити, тому вона вирішила змінити обстановку.

До цього балерина вирішила блиснути фігурою в сітчастому плаття в підлогу і повністю розшита квітами. Прикрити зайве Волочкової вдалося завдяки мереживам. Взута артистка, як і завжди, в улюблені пуанти, а в руках вона тримає сумку модного бренду, амбасадором якого стала всього пару тижнів тому.

Відзначимо, цей знімок на сторінці в соціальній мережі Instagram Волочкової – не перший з вельми неоднозначною і відвертій фотосесії. Схоже, балерина вирішила подати нове фото, привертає до себе увагу сміливим вибором вбрання, для того, щоб нагадати про модної речі, яку вона намагається прорекламувати.

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