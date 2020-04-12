Ірина Білик похвалилася молодшим сином на новому сімейному фото

6 квітня знаменита українська співачка відсвяткувала ювілей – їй виповнилося 50 років. Зараз артистка, як і багато, знаходиться на самоізоляції, проте це не заважає їй спілкуватися з шанувальниками за допомогою соцмереж. Як повідомляє Politeka.net, співачка опублікувала у своєму Instagram новий пост, в якому відверто розповіла про кращий подарунок у своєму житті.

Білик поділилася спільним сином зі своїм молодшим сином Табризом. На ньому співачка позує в розкішному чорному платті з оригінальними манжетами і прозорим подолом довгої спідниці. Родзинку її образу надає ефектний білий капелюх, який виглядає дуже стильно.

Не відстає від мами та Табриз. Маленький модник одягнений у джинси і темно-синій піджак з білою сорочкою. Хлопчик впевнено позує поруч зі зірковою мамою.

«Нещодавно в інтерв'ю журналу @womanmagazineua я сказала, що найкращий подарунок у моєму житті - це мої сини! А який подарунок для вас найкращий у житті?», - написала у підписі до світлини Білик.

Її шанувальники тут же відреагували на пост співачки.

«Вау! Українська Мадонна!», «діти це кращі що може бути з нами», «Як красиво, нічого зайвого!», «Неймовірно красивий хлопчик», «Такий гарний син дивишся і очей не відірвати», «Вау! Яка дама в чорному», «Ох і солодка парочка!!», - пишуть люди.

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