Відома балерина Анастасія Волочкова розповіла, як підтримує свою фігуру в формі навіть під час карантину

Балерина представила звичне домашнє фото, як завжди, виставивши на показ усю себе в одному лише тонкому сірому боді, що більше нагадує нижню білизну. Артистка не забула при цьому похвастатися в підпису під новим кадром в Instagram про те, яке нібито підтягнуте у неї тіло, пише Politeka.net.

Так, артистка показала себе в сірому боді під час того, як позувала у ванній звично повернувшись боком, щоб продемонструвати свої форми після тренувань:

«Ну, начебто, я в формі.🤷‍♀️ Ніякої карантин не вплинув на збільшення у вазі ні грама!💃 Тому що, поки сидимо вдома, у мене з'явилося більше часу працювати над своїм тілом. Щоденні заняття та репетиції. Лазня і Купіль. Вранці з'їла пів-чашки овочевого гострого 🌶бульйону. Увечері мене чекають два варених яйця в смятку.😊

І, може вдень, якщо проголодаюсь, з'їм зелений салат.🥬🥒😊 А як Ви харчуєтеся?🐣 Головне, не розпускайте себе і не лінуйтеся! Гімнастику можна робити і на двох квадратних метрах.💪 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Анастасія.

Раніше також Анастасія розповіла, що віддає перевагу досить легку їжу і в основному овочі з рибою, щоб не мучити організм, який і так "без руху". При цьому варто відзначити, що карантин у країнах триває вже кілька тижнів:

«Мій щоденний раціон харчування ніяк не змінився під час перебування вдома.🤷‍♀️🥒 🥬 Їм я салатні листя, варені яйця в смятку. Або пісний овочевий дуже гострий суп і трохи відвареної курки без солі.😊

Я і в ресторанах завжди замовляю зелений салат і легку їжу. Наприклад, сашимі або Тартар з рибки.😊 Так що, сидячи вдома, особливо не наїдайтеся🙏 Щоб не набрати вагу без руху. 🐣 #анастасияволочкова #волочкова», – написала Анастасія.

Відзначимо, вже давно артистка вже багато років пропагує оздоровлення в купелі і відпочинок в лазні. За її словами, вона дуже рада, що на її подвір'ї є особиста лазня і купіль, якій насолоджується в будь-який час року.

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