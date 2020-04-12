Голлівудська актриса і тансовщица Дженніфер Лопес показала в мережі підрослу дочка, а також як проводить час в ув'язненні з дітьми

Красуня з американських фільмів, як і всі, має перебувати вдома через карантин. Однак знаменитості по-різному проводять раптово звільнився. Так, Джей Ло вирішила свій карантин присвятити дітям, пише Politeka.net.

50-річна Лопес перестала наносити макіяж і обирати вечірні вбрання для знаходження будинку. Замість цього вона робить на голові пучок, не фарбується, а також носить заношені зручні футболки оверсайз і насолоджується товариством своїх дітей.

Так, вона опублікувала свіжі кадри, на яких позує з одним з близнюків – дочкою Еммою Мерибел Ентоні прямо в ліжку. Дівчатка кривляються і випинають губки «по-утиному» для селфи.

Джей Ло до того ж одягла на голову окуляри, щоб приховати жирні корені волосся.

Незважаючи на це, кадри знаменитості з донькою вийшли дуже милими і справжніми.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес разом зі своїм хлопцем звернулася до прихильників з одним проханням.

«Кращий спосіб зупинити поширення COVID-19-це залишитися вдома. Arod і #IStayHomeFor для тих, хто перебуває на передовій - лікарів, медсестер і техніків, які так старанно працюють, щоб всі були в безпеці», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що Джей Ло на кадрах була абсолютно без косметики, на що звернули увагу її шанувальники.

«Вогонь!», «люблю тебе», «ось це справжня любов», «вау, який вигляд! І це без макіяжу! Теж так хочу», - пишуть вони.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес показала, що приховує під курткою: "Все також гаряча".

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