Все тайное рано или поздно становится явным

В начале года британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл сложили с себя полномочия

Внимание прессы к супругам не утихает до сих пор, хотя планируя выход из королевской семьи пара надеялась на обратное.

Удивить общественность, вроде бы было уже невозможно, но недавно всплыли интересные детали о жене Гарри.

Так, в сети появилось свидетельство о рождении малыша Арчи, где можно найти много неожиданной информации, пишет РБК.

В документе указано настоящее имя Маркл - Рейчел, а также ее официальный должностной титул: "Принцесса Соединенного Королевства".

Поклонники пришли в замешательство, ведь получается, что, вероятно, Меган нельзя было представляться высшим аристократическим рангом.

Кроме того, стало известно, что Меган и Гарри не лишились своих титулов и Меган до сих пор числится принцессой "по мужу".

Ранее мы писали, что Меган и Гарри успели переехать в США еще до закрытия границ с Канадой из-за пандемии. Сейчас они активно занимаются воспитанием сына, Арчи.

При этом оба работают во время самоизоляции, они занимаются благотворительными организациями, с которыми имели дело и ранее.

Напомним, после ухода из дворца Меган Маркл не может увидеть свою мать, хотя они живут в 16 км друг от друга. Всему виной - эпидемия китайского вируса.

Звездная семья соблюдает режим карантина, а мать Меган Маркл находится в зоне риска, поэтому встречи ей противопоказаны. Меган очень расстроена, ведь она хотела быть с матерью после переезда.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри решили оставить поклонникам прощальный пост, который был опубликован в Instagram.

Герцоги поблагодарили 11 миллионов подписчиков за поддержку и сообщили, что больше не будут пользоваться этим аккаунтом в Instagram.

Напомним, переполох в королевской семье: Елизавета II неожиданно появилась на публике после пропажи.

Как сообщала Politeka, пополнение в семье Кейт Миддлтон, новость взорвала сеть: "Должна родиться девочка".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раскрыла правду о своей матери: "Она показывала мне...".